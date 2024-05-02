Не всем военнообязанным нужно обновлять свои данные в ТЦК после 18 мая

Если данные лица в едином государственном реестре военнообязанных граждан актуальны и были вовремя обновлены, то повторное обновление данных не требуется. Об этом сказал начальник службы связей с общественностью Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если гражданин уже обновил все данные, которые внесены в единый государственный реестр военнообязанных граждан, и они актуальны, то они подойдут. Обновить данные нужно только тем кто их не обновил или пришел по повестке для обновления - сказал Истомин.

Напомним

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