Не всім військовозобов’язаним потрібно оновлювати свої дані в ТЦК після 18 травня
Київ • УНН
Не всім військовозобов'язаним потрібно оновлювати свої дані у військкоматі після 18 травня, якщо інформація в Єдиному державному реєстрі вже є актуальною.
Якщо дані особи в єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних громадян є актуальними та були вчасно оновлені, то повторне оновлення даних не потрібне. Про це сказав начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Якщо громадянин вже оновив всі дані, які внесені до єдиного державного реєстру військовозобов’язаних громадян, і вони є актуальними, то вони підійдуть. Оновити дані потрібно лише тим хто їх не оновив або прийшов за повісткою для оновлення
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