Не всім військовозобов’язаним потрібно оновлювати свої дані в ТЦК після 18 травня

Якщо дані особи в єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних громадян є актуальними та були вчасно оновлені, то повторне оновлення даних не потрібне. Про це сказав начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Якщо громадянин вже оновив всі дані, які внесені до єдиного державного реєстру військовозобов’язаних громадян, і вони є актуальними, то вони підійдуть. Оновити дані потрібно лише тим хто їх не оновив або прийшов за повісткою для оновлення