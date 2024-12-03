"Не тратьте время на политические гонки" - глава Киевской ОВА жестко ответил депутатам "ЕС" на саботаж голосования и обвинения в давлении

Руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко жестко отреагировал на обвинения, прозвучавшие в его адрес со стороны руководителя фракции Евросолидарности в облсовете Георгия Цагареишвили, пишет УНН.

Цагареишвили сделал политическое заявление на своей странице в Фейсбук о том, что Кравченко якобы начал "целенаправленное и системное давление на депутатов Киевского областного совета от партии "Европейская солидарность".

Депутат упрекнул Кравченко, что он якобы забыл, что уже не прокурор и пытался через силовиков "заставить депутатов Киевоблсовета от ЕС проголосовать за президентский вариант Плана победы". Ожидаемо, как глава ЕС депутат зато не забыл упомянуть о Плане действий предложенном Петром Порошенко.

"Сегодня, когда каждый наш шаг должен приближать победу, некоторые политические силы выбирают не конструктивную работу, а деструктив. Крайне удивлен попыткой главы фракции "Европейская солидарность" в Киевском областном совете Георгия Цагареишвили перевести важный диалог в соцсети и придумать безосновательные обвинения. Двери моего кабинета всегда открыты для всех депутатов. Как глава Киевской ОГА готов к конструктивному диалогу со всеми. Я здесь, чтобы работать на людей, а не играть в политические игры. И именно как глава Киевщины, а не прокурор, как это кому-то привиделось, делаю все, чтобы обеспечить безопасность людей и развитие Киевщины. Не тратьте время на политические гонки", - ответил ему Кравченко.

Глава ОВА вместо политических игр призвал депутата направить усилия на поддержку и реализацию плана победы и плана внутренней устойчивости, презентованных Президентом Украины.

"Призываю к единству и ответственности! Жители области ждут не политических шоу, а реальных решений, которые помогают пережить все вызовы и строить сильную Киевщину. Вместе мы сильнее, когда работаем на результат, а не на рейтинги", - написал Кравченко.