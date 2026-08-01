Не только три НПЗ в уфе: СБУ раскрыла детали ночных поражений
Киев • УНН
СБУ нанесла удары по трём нефтеперерабатывающим заводам в Уфе и четырём радиолокационным станциям в Краснодарском крае. Эти объекты используются для обеспечения российской армии топливом и обнаружения воздушных целей.
Служба безопасности Украины подтвердила поражение трех НПЗ в Уфе в Башкортостане и четырех российских РЛС в Краснодарском крае, пишет УНН.
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"Служба безопасности Украины этой ночью нанесла очередные успешные удары по топливной и военной инфраструктуре РФ. Эти спецоперации осуществляются во исполнение поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военного потенциала врага", - указали в СБУ.
Дальнобойные беспилотники СБУ поразили инфраструктуру трех нефтеперерабатывающих заводов в городе Уфа (Республика Башкортостан, РФ), расположенных на расстоянии 1600 км от государственной границы Украины. Речь идет о предприятиях "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим", которые входят в структуру "Башнефти" и образуют один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров россии
Общая мощность этих предприятий составляет более 23 млн тонн нефти в год. Уфа является одним из ключевых центров нефтепереработки рф, а местные НПЗ обеспечивают производство бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, смазочных материалов и другой продукции, которая используется, в частности, для обеспечения потребностей российской армии.
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Кроме этого, дроны СБУ поразили в Краснодарском крае три радиолокационные станции "Подлет-К1" и одну РЛС "Каста-2Е2", которые используются врагом для обнаружения воздушных целей
"Нефтеперерабатывающие заводы остаются одними из важнейших законных военных целей на территории РФ. Именно они обеспечивают российскую армию топливом, а также формируют значительную часть доходов, за счет которых Кремль финансирует свою агрессию. СБУ и в дальнейшем будет системно наносить удары по таким объектам, лишая врага ресурсов для ведения войны", - заявили в СБУ.
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