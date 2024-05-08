"Не может быть большей пользы": глава Еврокомиссии приветствовала политическое соглашение по доходам от активов рф для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала политическую договоренность, достигнутую странами ЕС по поводу использования средств, полученных от замороженных активов россии, на поддержку Украины, пишет УНН.

Я приветствую сегодняшнее политическое соглашение по нашему предложению относительно использования доходов от обездвиженных российских активов для Украины. Не может быть более сильного символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни