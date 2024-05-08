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"Не може бути більшої користі": голова Єврокомісії привітала політичну угоду щодо прибутків від активів рф для України

Київ • УНН

 • 17922 перегляди

Президент Європейської комісії привітала політичну домовленість, досягнуту країнами ЄС щодо використання коштів від заморожених російських активів для підтримки України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну домовленість, досягнуту країнами ЄС з приводу використання коштів, отриманих від заморожених активів росії, на підтримку України, пише УНН.

Я вітаю сьогоднішню політичну угоду щодо нашої пропозиції стосовно використання прибутків від знерухомлених російських активів для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя

- зазначила фон дер Ляєн у X.

У ЄС попередньо погодили використання прибутків від активів рф для України: на що збираються спрямувати08.05.24, 16:55 • 20536 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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