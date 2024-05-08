"Не може бути більшої користі": голова Єврокомісії привітала політичну угоду щодо прибутків від активів рф для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну домовленість, досягнуту країнами ЄС з приводу використання коштів, отриманих від заморожених активів росії, на підтримку України, пише УНН.

Я вітаю сьогоднішню політичну угоду щодо нашої пропозиції стосовно використання прибутків від знерухомлених російських активів для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя