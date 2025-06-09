Не хотел, но заставили: суд заслушал странные аргументы адвоката по делу Кузьминых

Во время судебного заседания по делу по обвинению во взяточничестве народного депутата Сергея Кузьминых его защита продемонстрировала удивительную интерпретацию украинского законодательства. Адвокат нардепа Владимир Красовский вдруг заявил, что негласные следственные действия не могут быть допустимыми доказательствами, ведь якобы их нельзя проводить в отношении парламентариев. Вдобавок, защита пытается выставить Кузьминых чуть ли не жертвой спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), пишет УНН.

Во время судебного заседания адвокат Владимир Красовский отмечал, что данные негласных следственных действий, как и оперативно-розыскных действий, являются недопустимым доказательством, ведь по его словам, против народного депутата их якобы нельзя проводить. Такая позиция удивила судью.

Вы утверждаете, что к народному депутату вообще нельзя осуществлять (оперативно-розыскную деятельность – ред.) или можно осуществлять в порядке, предусмотренном УПК? - переспросила председательствующая судья у защитника Красовского.

На что адвокат подчеркнул: "Вообще нельзя осуществлять".

Стоит напомнить, что с приходом к власти в 2019 году Президента Украины Владимира Зеленского и переформатирования парламента, Верховная Рада сняла неприкосновенность с народных депутатов.

Кроме того, главным аргументом стороны защиты по получению взятки Сергеем Кузьминых является то, что агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под залегендированным именем Сикорская Екатерина постоянно провоцировала нардепа на получение неправомерной выгоды. Она якобы постоянно звонила и писала нардепу.

Мы фиксируем три активных действия агента правоохранительного органа, которая должна была вести себя пассивно, не предлагать, не побуждать, а лишь фиксировать пассивно информацию - отметил адвокат.

По его словам, агент НАБУ якобы побуждала Кузьминых к действиям и когда нардеп якобы не перезванивал ей, сама ему звонила. Хотя, по данным следствия, именно Сергей Кузьминых звонил агенту. Адвокат утверждает, что Кузьминых чуть ли не насильно привлекли к совершению преступления ради "оперативного разоблачения" нардепа.

Поэтому возникает закономерный вопрос: если Сергей Кузьминых, по версии стороны защиты, не намеревался получать неправомерную выгоду и действовал исключительно добросовестно, то почему все же взял деньги? И если действия агента под прикрытием действительно могли настолько повлиять на поведение парламентария, то соответствует ли такая уязвимость моральным и этическим стандартам народного депутата Украины?

После заслушивания части доводов стороны защиты в заседании был объявлен перерыв до 14:30 7 июля.

Напомним

Нардепа Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом похожим на Кузьминых обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск.

После нескольких дней "сокрытия" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.