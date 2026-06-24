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НБУ укрепил гривну: курс доллара и евро на 24 июня

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 44,8819 грн/дол., укрепив его на 3 копейки. Курс евро составил 51,1048 грн, укрепившись на 31 копейку.

НБУ укрепил гривну: курс доллара и евро на 24 июня

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,8819 грн/долл., укрепив гривну за день на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 24 июня на уровне 51,1048 грн/евро, укрепив гривну за день на 31 копейку.

Согласно данным на профильных сайтах на утро вторника:

  • в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,63 грн при покупке и 45,12 грн при продаже, евро - 51,04 грн и 51,70 грн соответственно;
    • в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,83 грн при покупке и 44,95 грн при продаже, евро - по 51,40 грн и 51,70 грн соответственно.

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      Юлия Шрамко

      ЭкономикаФинансы