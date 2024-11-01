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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнение в Испании может стать самым масштабным в Европе за 50 лет: уже 158 жертв

Киев  •  УНН

06:54 • 3167 просмотра

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В результате внезапных наводнений на востоке Испании погибло 158 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Стихийное бедствие разрушило инфраструктуру Валенсии и затопило сельскохозяйственные угодья.

Количество погибших в результате разрушительных внезапных наводнений на востоке Испании достигло 158 человек в четверг, спасатели все еще ищут пропавших без вести в результате того, что может стать самым страшным стихийным бедствием в Европе за последние пять десятилетий, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Всего 158 человек, к которым следует добавить десятки и десятки пропавших без вести

- заявил на пресс-конференции министр сотрудничества с регионами Испании Анхель Виктор Торрес.

В четверг спасатели обнаружили тела восьми человек, включая местного полицейского, который оказался в ловушке в гараже на окраине города Валенсия, сообщила журналистам мэр Мария Хосе Катала.

По ее словам, в том же районе Ла-Торре в своем доме также была найдена мертвой 45-летняя женщина.

В четверг можно было увидеть тысячи людей, которые несут сумки или толкают тележки для покупок, пересекая пешеходный мост через реку Турия из Ла-Торре в центр Валенсии, чтобы запастись предметами первой необходимости, такими как туалетная бумага и вода.

Оппозиционные политики обвинили центральное правительство в Мадриде в том, что оно действует слишком медленно, чтобы предупредить жителей и отправить спасательные команды, что побудило Министерство внутренних дел заявить, что региональные власти отвечают за меры гражданской защиты.

Марибель Альбалат, мэр соседнего города Пайпорта, сказала, что жителей не предупредили о надвигающейся опасности наводнения. Она сказала, что в ее городе погибло 62 человека.

«Мы обнаружили много пожилых людей в своих домах и людей, которые пошли за своими машинами. Это была ловушка», - сказала она TVE.

Наводнения разрушили инфраструктуру Валенсии, смыв мосты, дороги и железнодорожные пути, а также затопили сельскохозяйственные угодья в регионе, производящем около двух третей цитрусовых культур Испании, таких как апельсины, которые страна экспортирует по всему миру.

Около 80 км дорог в восточном регионе были серьезно повреждены или стали непроходимыми, сказал министр транспорта Оскар Пуэнте. Многие из них были заблокированы брошенными автомобилями.

«К сожалению, в некоторых транспортных средствах есть трупы», - сказал Пуэнте, добавив, что нужно две-три недели, чтобы восстановить высокоскоростное железнодорожное сообщение между Валенсией и Мадридом.

Посетив спасательно-координационный центр недалеко от города Валенсия, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал людей оставаться дома из-за угрозы еще более штормовой погоды. «Сейчас самое главное - спасти как можно больше жизней», - сказал он.

В сильно пострадавшем сельском городе Утиэль, примерно в 85 км от побережья, река Магро вышла из берегов, затопив до трех метров воды преимущественно одноэтажные дома.

Мэр Утиеля Рикардо Габальдон сказал, что в городе с населением около 12 000 человек погибло по меньшей мере шесть человек, большинство из которых - пожилые люди или с инвалидностью, которые не смогли выбраться в безопасное место.

Дополнение

29 октября, во вторник, в некоторых частях региона Валенсия за восемь часов выпало годовое количество осадков.

Эта трагедия уже стала самым страшным стихийным бедствием в Испании, связанным с наводнением, за всю современную историю, и метеорологи говорят, что антропогенное изменение климата делает такие экстремальные погодные явления более частыми и более разрушительными.

В 2021 году в результате сильного наводнения в Германии погибло по меньшей мере 185 человек. До этого в Румынии в 1970 году погибло 209 человек, а в результате наводнений в Португалии в 1967 году погибло около 500 человек.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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