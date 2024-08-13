Национальному музею истории передали три серебряных слитка римского периода, которые хотели продать

Национальному музею истории Украины передали три серебряных слитка римского периода, которые удалось спасти от нелегальной продажи, передает УНН.

Офис Генпрокурора передал Национальному музею истории Украины уникальное сокровище - три серебряных римских слитка (306-337 г.г.н.э), которые были спасены от нелегальной продажи и возвращены государству.

Сокровище обнаружили на территории Хустского района Закарпатья. Местный житель пытался продать один из слитков через интернет-магазин. Этот факт был обнаружен сотрудником Национального музея, который сообщил о преступлении органы прокуратуры.

Правоохранителям удалось пресечь попытку продажи серебряного слитка, а во время обыска в доме у продавца обнаружили еще два аналогичных предмета. Экспертам удалось установить период, которым датированы оригинальные римские серебряные слитки - это 306-337 гг. Каждый из них весит по 342 г, а стоимость всех составляет почти 3,5 млн грн.

Генеральный прокурор Андрей Костин во время презентация в музее заявил, что в Европе до сих пор найдено лишь несколько таких похожих слитков.

Археолог рассказал, что такие слитки изготавливались из высококачественного серебра и на них ставили клеймо мастерской, чтобы засвидетельствовать чистоту металла. Это означало, что слиток чеканился в императорском дворе.

Дополнение

Археологические артефакты, которые были незаконно вывезены из Украины и перехвачены в Нидерландах, передали Национальному музею истории.

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