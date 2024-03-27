НАТО должно создать "больше стратегических трудностей для рф" - МИД Швеции

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что страны НАТО должны создать больше стратегических трудностей для россии, чтобы положить конец ее безответственным действиям. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

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По словам шведского министра, приоритетом должно быть прекращение агрессии рф против Украины, где НАТО делает недостаточно.

Мы должны понимать, что россия является соседом, который ведет себя безответственно, который угрожает миру ядерной угрозой и идеей воссоздания своей бывшей империи за счет независимых суверенных государств... Мы должны положить этому конец. Мы должны создать больше стратегических трудностей для России, - заявил Бильстрем.

Издание отмечает, что его комментарии частично перекликаются с недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона, который призвал к "стратегической неопределенности" в отношении России и намекнул на возможность ввода западных войск в Украину, что вызвало споры среди западных союзников.

Бильстрем считает, что идея Парижа зашла бы слишком далеко для Швеции, которая присоединилась к НАТО лишь в марте.

"Что касается французского предложения тренировать украинский персонал на украинской земле, то для Швеции это не обсуждается", - отметил глава МИД Швеции, намекнув, что Стокгольм считает развертывание дебатов вокруг комментариев Макрона несвоевременным.

Он также подчеркнул, что "не все страны понимают, насколько срочно нужно действовать" в прекращении российской агрессии против Украины.

"Эти страны должны понять, что конфликт есть, и что мы должны иметь с ним дело. НАТО делает недостаточно для Украины", - сказал Бильстрем и добавил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются "больше почти всего".

По его словам, предоставление Украине большего количества военной техники "не является вопросом промышленного потенциала", а "сводится к политическому лидерству и политической воле".

Напомним

Швеция намерена поддержать чешскую инициативу по поставке артиллерийских снарядов в Украину, выделив 30 миллионов евро.