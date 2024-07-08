Настоящий ответ путина на все миротворческие миссии и предложения: Кулеба о массированной ракетной атаке рф

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на массированную ракетную атаку россии на Украину, назвав это "варварским ударом" и призвал партнеров быстрее предоставить ПВО для защиты. Об этом он написал на своей странице в Х, пишет УНН.

"Это настоящее лицо россии. Это настоящий ответ путина на все миротворческие миссии и предложения. В Киеве, Днепре, Кривом Роге, Славянске и Краматорске среди белого дня россияне стреляли по мирным жителям. По состоянию на данный момент в Украине есть по меньшей мере 27 погибших и более 100 раненых. Эти цифры еще могут возрасти. Этот варварский удар еще раз призывает весь мир, всех лидеров и страны как можно быстрее поставить Украине дополнительные системы ПВО и боеприпасы. Дополнительные патриоты и оружие. Призываю партнеров безотлагательно принимать решение", - написал он.

Он призвал все страны и международные организации решительно осудить сегодняшний удар, принять немедленные меры для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины и отказаться от любого умиротворения убийц детей и других мирных жителей.

Напомним

По данным спасателей, в Киеве по состоянию на 15:30 погибло 20 человек, еще 61 - пострадал. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибло 2 человека, еще 10 пострадало. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка.

Массированная ракетная атака рф на Украину: количество жертв возросло до 31, еще 125 человек пострадало