Массированная ракетная атака рф на Украину: количество жертв возросло до 31, еще 125 человек пострадало
Киев • УНН
31 человек погиб и еще 125 получили ранения в Украине в результате массированной вражеской атаки, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В Украине в результате массированной вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, в Киеве по состоянию на 15:30 погибло 20 человек, еще 61 - пострадал. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка.
"По состоянию на 15:30 в целом в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Массированная атака рф на Украину: погибли 28 человек, ранены 112 - Клименко8 июля 2024, 12:08 • 22762 просмотра