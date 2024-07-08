Массированная ракетная атака рф на Украину: количество жертв возросло до 31, еще 125 человек пострадало

В Украине в результате массированной вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в Киеве по состоянию на 15:30 погибло 20 человек, еще 61 - пострадал. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка.

"По состоянию на 15:30 в целом в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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