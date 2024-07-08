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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированная ракетная атака рф на Украину: количество жертв возросло до 31, еще 125 человек пострадало

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 12:46  •  10074 просмотра

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31 человек погиб и еще 125 получили ранения в Украине в результате массированной вражеской атаки, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Украине в результате массированной вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в Киеве по состоянию на 15:30 погибло 20 человек, еще 61 - пострадал. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка.

"По состоянию на 15:30 в целом в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Массированная атака рф на Украину: погибли 28 человек, ранены 112 - Клименко8 июля 2024, 12:08 • 22762 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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