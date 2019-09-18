Нардепы решили провести слушания по безопасности журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Народные депутаты приняли решение о проведении парламентских слушаний относительно безопасности деятельности журналистов в Украине. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Принятие проекта постановления 2129 о проведении парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" будет способствовать объективной оценке состояния дел и вызовов, связанных с обеспечением свободы слова, безопасных условий труда журналистов, выполнением обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в области свободы слова, и наработке эффективных механизмов формирования и реализации государственной информационной политики в Украине и решение проблем безопасности деятельности работников СМИ.
Как отметили парламентарии во время обсуждения, только в прошлом году было начато 258 производств относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов.
Напомним, в июне НСЖУ заявлял о 30 случаях применения силы к журналистам.