Нардепи вирішили провести слухання щодо безпеки журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили рішення про проведення парламентських слухань щодо безпеки діяльності журналістів в Україні. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Ухвалення проекту постанови 2129 про проведення парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення" сприятиме об’єктивній оцінці стану справ і викликів, пов’язаних із забезпеченням свободи слова, безпечних умов праці журналістів, виконанням зобов’язань Україною в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у царині свободи слова, та напрацюванню ефективних механізмів формування і реалізації державної інформаційної політики в Україні та вирішення проблем безпеки діяльності працівників ЗМІ.
Як зазначили парламентарі під час обговорення, лише минулого року було розпочато 258 проваджень щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів.
Нагадаємо, у червні НСЖУ заявляла про 30 випадків застосування сили до журналістів.