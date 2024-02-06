Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд оставил в силе заочный арест бизнес-партнеру Коломойского
Киев • УНН
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест Михаила Кипермана, которого подозревают в организации преступной схемы, которая нанесла более 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за изъятия электроэнергии и легализации доходов от ее продажи.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест Михаилу Киперману, которого подозревают в организации преступной схемы, реализация которой нанесла "Укрэнерго" 716 млн грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
"6 февраля Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следственного судьи ВАКС от 24.01.2024, которым организатору преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Дополнение
ВАКС заочно арестовал Михаила Кипермана.
Разоблачена схема завладения электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма убытков составляет более 716 млн грн. Сообщено о подозрении четырем лицам, в частности экс-директору департамента "Укрэнерго" Дмитрию Кондрашову, председателю правления Банка Альянс Юлии Фроловой и Михаилу Киперману, которого следствие считает организатором преступления.
Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд оставил в силе заочный арест бизнес-партнеру Коломойского
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест Михаила Кипермана, которого подозревают в организации преступной схемы, которая нанесла более 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за изъятия электроэнергии и легализации доходов от ее продажи.
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