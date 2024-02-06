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Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд оставил в силе заочный арест бизнес-партнеру Коломойского

Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд оставил в силе заочный арест бизнес-партнеру Коломойского

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 13:26  •  13185 просмотра

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест Михаила Кипермана, которого подозревают в организации преступной схемы, которая нанесла более 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за изъятия электроэнергии и легализации доходов от ее продажи.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест Михаилу Киперману, которого подозревают в организации преступной схемы, реализация которой нанесла "Укрэнерго" 716 млн грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

"6 февраля Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следственного судьи ВАКС от 24.01.2024, которым организатору преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Дополнение

ВАКС заочно арестовал Михаила Кипермана.

Разоблачена схема завладения электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма убытков составляет более 716 млн грн. Сообщено о подозрении четырем лицам, в частности экс-директору департамента "Укрэнерго" Дмитрию Кондрашову, председателю правления Банка Альянс Юлии Фроловой и Михаилу Киперману, которого следствие считает организатором преступления.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Завдання 716 млн грн збитків "Укренерго": суд залишив в силі  заочний арешт бізнес-партнеру Коломойського
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