Завдання 716 млн грн збитків "Укренерго": суд залишив в силі  заочний арешт бізнес-партнеру Коломойського

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Київ • УНН

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі заочний арешт Михайла Кіпермана, якого підозрюють в організації злочинної схеми, що завдала понад 716 млн грн збитків "Укренерго" через вилучення електроенергії та легалізацію доходів від її продажу.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі заочний арешт Михайлу Кіперману, якого підозрюють в організації злочинної схеми, реалізація якої завдала "Укренерго" 716 млн грн збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

"6 лютого Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 24.01.2024, яким організатору злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

ВАКС заочно арештував Михайла Кіпермана.

Викрито схему заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн. Повідомлено про підозру чотирьом особам, зокрема ексдиректору департаменту "Укренерго" Дмитру Кондрашову, голові правління Банку Альянс Юлії Фроловій та Михайлу Кіперману, якого слідство вважає організатором злочину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
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