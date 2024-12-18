"Надо обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного": Зеленский о снижении мобилизационного возраста

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что современное оружие, дроны, артиллерия и ракеты играют ключевую роль, а сохранение жизни молодежи остается приоритетом. Об этом он заявил во время интервью французскому изданию Le Parisien, передает УНН.

«От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что «давайте снижайте мобилизационный возраст». Я считаю, что на сегодня - это нечестный разговор. Я это публично и непублично лидерам говорил», - сказал Зеленский.

Он отметил, что современная война - другая, она не про траншеи, в окопе с автоматом, а современное оружие - дроны, артиллерия, дальнобойные ракеты, авиация.

«Понятно, что чем моложе человек, тем он сильнее, но для меня важно сохранить жизнь людей, молодежи. Важно обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного... Это не Первая Мировая война и не рукопашный бой - это война оружия, интеллекта, технологий», - сказал Президент.

Напомним

Ранее, Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст, но Министерство обороны и военное командование должны представить новую систему контрактов, которые будут иметь конкретную мотивационную составляющую, что позволит переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации.