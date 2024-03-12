Над оккупированным Крымом снова появился самолет-разведчик А-50 - СМИ

Над территорией временно оккупированного Крыма заметили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По информации канала, А-50 пролетал над Севастополем. Отмечается, что всю информацию передали Силам обороны Украины, а фото обнародовали с задержкой.

Дополнение

В конце февраля, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, что россия готовит новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения на замену сбитому А-50У.

По ее словам, россияне пытаются компенсировать потерю самолета и разведданных большим количеством дронов, но понимают, что БПЛА не могут полноценно заменить радары А-50.

Напомним

23 февраля стало известно, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. 14 января Украина сбила российский самолет А-50 и самолет Ил-22 над Азовским морем.