НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

Национальному антикоррупционному бюро Украины не хватает реформ и средств для того, чтобы демонстрировать хорошие результаты в расследованиях. К такому выводу пришли международные аудиторы, пишет УНН.

Как отмечается, результативность НАБУ зависит от институциональной способности САП и ВАКС, которые нужно усиливать.

Международные эксперты в своем отчете указывают, что отношения НАБУ с САП существенно улучшились после назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Однако этого мало для улучшения результативности работы НАБУ, а потому аудиторы рекомендуют еще обновить Меморандум между САП и НАБУ для усиления его положений и проводить регулярные совместные встречи НАБУ, САП и ВАКС для обсуждения единых подходов к квалификации преступлений, применения мер пресечения в уголовном производстве, внедрения электронной системы ведения дел (e-case management) и других вопросов сотрудничества.

"НАБУ ослаблено из-за отсутствия независимого статуса и операционной автономности САП, что нужно изменить путем внесения изменений в законодательство", - говорится в отчете.

В частности, аудиторы считают, что необходимо превратить САП в отдельное юридическое лицо, увеличить количество прокуроров, оптимизировать процедуры назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, предлагается ввести гарантии административной независимости САП от Офиса генерального прокурора и передать Специализированной антикоррупционной прокуратуре и ее руководителю все уголовно-процессуальные полномочия, связанные с производствами НАБУ, которые сейчас принадлежат Генеральному прокурору или ОГП.

Добавим

Международные аудиторы ранее констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями.

Да и, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь "громкие" дела НАБУ против высокопоставленных чиновников уже неоднократно разваливались в судах.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимир Омеляна. Оба дела развалились в судах. Как отметил экс-министр в интервью УНН, уголовные производства НАБУ нанесли ему существенный репутационный и финансовый ущерб. Ведь его в течение многих лет упоминали в сводках НАБУ как министра, против которого открыто уголовное производство, что повлекло за собой, в частности, проблемы с банковскими учреждениями.

Однако НАБУ и САП не стали официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации. Это сделали лишь отдельные детективы в частных разговорах.

Одним из недавних "громких" дел, которое НАБУ расследует уже пять лет, является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. По версии следствия, Сольский якобы завладел земельными участками в Сумской области, которые якобы принадлежали Национальной академии аграрных наук.

Однако, как впоследствии выяснилось, таких земель ни у него, ни у его семьи или аффилированных лиц нет. Однако есть у участников АТО, которым государство предоставило право на их приватизацию. Чем именно завладел Сольский - в НАБУ отказались уточнять. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского. Однако, публичные обвинения сделали свое - Сольский покинул свой пост министра.