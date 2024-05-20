На Запорожье спасатели попали под повторную атаку врага

Во время тушения пожара в доме, который поднялся после обстрела со стороны сс рф, сотрудники ГСЧС попали под повторный вражеский обстрел, - один из спасателей получил ранения. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Враг сбросил боеприпас с дрона на спасателей: один огнеборец травмировался. Произошло это вчера в селе Новоандреевка Запорожской области. Спасатели как раз тушили пожар в доме после обстрела. Тогда враг совершил повторную, коварную атаку - сбросил боеприпас с дрона. В результате один спасатель получил незначительные ранения - информирует ведомство.

Напомним,

В Одесской области спасатели ликвидируют последствия российского ракетного удара. Общая площадь пожара, который произошел в результате атаки, составила 8000 кв.м.