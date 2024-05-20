Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
На Запорожье спасатели попали под повторную атаку врага
В Кропивницком сообщили о слышимых звуках взрывов
В столице на Оболони открыли движение по новому путепроводу - Кличко
Франциск заявил, что суррогатное материнство превращается в бизнес и рассказал, как относится к усыновлению
Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины - FT
Силы обороны за сутки поразили 4 четыре пункта управления и ЗРК оккупантов
Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней
Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица
Количество детей, пострадавших из-за российской вооруженной агрессии, увеличилось до 1891 ребенка - прокуратура
Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений
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На Запорожье спасатели попали под повторную атаку врага
Во время тушения пожара, вызванного российскими обстрелами в Новоандреевке Запорожской области, спасатели неоднократно попадали под вражеские обстрелы, а один пожарный получил ранения в результате сброшенного на них боеприпаса с беспилотника.
В Кропивницком сообщили о слышимых звуках взрывов
В Кропивницком, Украина, прогремели взрывы после того, как ВС ВС Украины предупредили об угрозе ракет с юго-востока.
В столице на Оболони открыли движение по новому путепроводу - Кличко
Новый 125-метровый путепровод по улице Полярной через улицу Богатырскую в Оболонском районе Киева открыт для движения транспорта, а к осени планируется завершить дополнительные работы на участке, в частности обустройство велодорожек, остановок общественного транспорта и благоустройство территории.
Франциск заявил, что суррогатное материнство превращается в бизнес и рассказал, как относится к усыновлению
Папа Франциск осудил суррогатное материнство, которое иногда, по его словам, превращается в бизнес. Также он подчеркнул необходимость медицинского и морального консультирования в случаях усыновления.
Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины - FT
Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины еще до потенциального президентства Трампа, указывает FT.
Силы обороны за сутки поразили 4 четыре пункта управления и ЗРК оккупантов
За минувшие сутки украинские войска поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов, четыре пункта управления, три артсистемы и зенитно-ракетный комплекс врага.
Иран планирует провести президентские выборы в течение 50 дней
Иран сформировал Совет из руководителей судебной, законодательной власти и первого вице-президента, который должен взять на себя президентские полномочия и провести новые выборы в течение 50 дней.
Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица
Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.
Количество детей, пострадавших из-за российской вооруженной агрессии, увеличилось до 1891 ребенка - прокуратура
546 детей погибли и 1345 получили ранения в результате вооруженной агрессии россии в Украине по состоянию на 20 мая 2024 года.
Украина может пройти следующий отопительный сезон без отключений
Украина разработала четкий план, как пройти следующий отопительный сезон без отключений, придерживаясь того же подхода, что и в прошлом году, путем увеличения генерирующих мощностей и создания децентрализованных объектов средней и малой генерации по всей стране.