На Запоріжжі рятувальники потрапили під повторну атаку ворога
Київ • УНН
Під час гасіння пожежі, спричиненої російськими обстрілами в Новоандріївці Запорізької області, рятувальники неодноразово потрапляли під ворожі обстріли, а один пожежник отримав поранення внаслідок скинутого на них боєприпасу з безпілотника.
Під час гасіння пожежі у будинку, яка здійнялась після обстрілу з боку зс рф, співробітники ДСНС потрапили під повторний ворожий обстріл, - один із рятувальників отримав поранення. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Ворог скинув боєприпас з дрону на рятувальників: один вогнеборець травмувався. Сталося це вчора у селі Новоандріївка Запорізької області. Рятувальники саме гасили пожежу у будинку після обстрілу. Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрону. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення
Нагадаємо
На Одещині рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару. Загальна площа пожежі, яка сталась внаслідок атаки, склала 8000 кв.м.