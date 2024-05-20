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На Запоріжжі рятувальники потрапили під повторну атаку ворога

На Запоріжжі рятувальники потрапили під повторну атаку ворога

Київ • УНН

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Під час гасіння пожежі, спричиненої російськими обстрілами в Новоандріївці Запорізької області, рятувальники неодноразово потрапляли під ворожі обстріли, а один пожежник отримав поранення внаслідок скинутого на них боєприпасу з безпілотника.

Під час гасіння пожежі у будинку, яка здійнялась після обстрілу з боку зс рф, співробітники ДСНС потрапили під повторний ворожий обстріл, - один із рятувальників отримав поранення. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Ворог скинув боєприпас з дрону на рятувальників: один вогнеборець травмувався. Сталося це вчора у селі Новоандріївка Запорізької області. Рятувальники саме гасили пожежу у будинку після обстрілу. Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрону. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення

– інформує відомство.
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Нагадаємо

На Одещині рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару. Загальна площа пожежі, яка сталась внаслідок атаки, склала 8000 кв.м. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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