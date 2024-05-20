На Запоріжжі рятувальники потрапили під повторну атаку ворога

Під час гасіння пожежі у будинку, яка здійнялась після обстрілу з боку зс рф, співробітники ДСНС потрапили під повторний ворожий обстріл, - один із рятувальників отримав поранення. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Ворог скинув боєприпас з дрону на рятувальників: один вогнеборець травмувався. Сталося це вчора у селі Новоандріївка Запорізької області. Рятувальники саме гасили пожежу у будинку після обстрілу. Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрону. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення