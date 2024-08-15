На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье
Киев • УНН
В Береговском районе Закарпатья открылся "Терминал Чернотисов" - новый мультимодальный логистический хаб. Предприятие осуществляет перегрузку различных грузов для дальнейшей транспортировки получателям во всем мире.
На Закарпатье заработало предприятие "Терминал Чернотисов", которое функционирует как новый мультимодальный терминал - так называемый "сухой порт". Об этом сообщил начальник Закарпатской ОГА Виктор Микита, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что этот мультимодальный терминал является крупным логистическим хабом на территории Береговского района.
Основная функция предприятия - осуществление перегрузки различных грузов, в частности, не только сельскохозяйственной продукции, масла, а в перспективе также нефтепродуктов - с целью дальнейшей транспортировки получателям во всех уголках мира,
Терминал имеет удачное географическое расположение - рядом с границей с Венгрией и Румынией.
Предприятие активно наращивает производственные процессы, намерено в 2025 году в несколько раз увеличить объемы перегрузки товаров. По словам главы ОВА, производственная площадь предприятия - 14,1 га. Общая сумма осуществленных на сегодня инвестиций составляет около 282 млн грн.
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