На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье

На Закарпатье заработало предприятие "Терминал Чернотисов", которое функционирует как новый мультимодальный терминал - так называемый "сухой порт". Об этом сообщил начальник Закарпатской ОГА Виктор Микита, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что этот мультимодальный терминал является крупным логистическим хабом на территории Береговского района.

Основная функция предприятия - осуществление перегрузки различных грузов, в частности, не только сельскохозяйственной продукции, масла, а в перспективе также нефтепродуктов - с целью дальнейшей транспортировки получателям во всех уголках мира, - говорится в сообщении.

Терминал имеет удачное географическое расположение - рядом с границей с Венгрией и Румынией.

Предприятие активно наращивает производственные процессы, намерено в 2025 году в несколько раз увеличить объемы перегрузки товаров. По словам главы ОВА, производственная площадь предприятия - 14,1 га. Общая сумма осуществленных на сегодня инвестиций составляет около 282 млн грн.

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