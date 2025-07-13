На Тернопольщине 16-летний подросток залез на памятник Герою Небесной Сотни: решается вопрос о наказании

В селе Дунаев Кременецкого района Тернопольской области правоохранители идентифицировали 16-летнего парня, который залез на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу и выложил фото в соцсети. Полиция рассматривает вопрос о привлечении юноши к административной ответственности. Об этом сообщило ГУНП Украины в Тернопольской области, передает УНН.

Детали

Как указано, в субботу, 12 июля, к полицейскому поступила информация о том, что в центре села Дунаев юноша залез на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу, а затем опубликовал фото в социальной сети.

Этот факт полицейские зарегистрировали в журнале заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 16-летний местный житель.

Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности - отмечают правоохранители.

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