На Тернопільщині 16-річний підліток виліз на пам’ятник Герою Небесної Сотні: вирішується питання щодо покарання

У селі Дунаїв Кременецького району Тернопільської області правоохоронці ідентифікували 16-річного хлопця, який виліз на пам’ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу та виклав фото в соцмережі. Поліція розглядає питання про притягнення юнака до адміністративної відповідальності. Про це повідомило ГУНП України в Тернопільській області, передає УНН.

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Як вказано, у суботу, 12 липня, до поліцейського надійшла інформація про те, що в центрі села Дунаїв юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу, а згодом опублікував фото в соціальній мережі.

Цей факт поліцейські зареєстрували в журналі заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 16-річний місцевий житель.

Наразі вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності - зазначають правоохоронці.

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