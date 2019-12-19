На территории школы в Одесской области обнаружили почти 350 взрывоопасных предметов - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. 18 декабря в селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области на территории школы были обнаружены 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
"Артиллерийские снаряды калибром 45 миллиметров - 271 единица, ручные гранаты - 21 единица и взрыватели - 54 единицы", - говорится в сообщении.
Как в школе обнаружили находку не сообщается. В то же время спасатели заявили, что все изъятое уже обезвредили.
В Украине периодически во время земляных работ обнаруживают арсенал времен Второй мировой.
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По данным ООН, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, земля Донбасса сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны. По состоянию на июнь 2019 года, от подрыва мин на Донбассе погибли 977 гражданских, еще 1528 человек получили ранения.