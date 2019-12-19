На территории школы в Одесской области обнаружили почти 350 взрывоопасных предметов - ГСЧС

"Артиллерийские снаряды калибром 45 миллиметров - 271 единица, ручные гранаты - 21 единица и взрыватели - 54 единицы", - говорится в сообщении.

Как в школе обнаружили находку не сообщается. В то же время спасатели заявили, что все изъятое уже обезвредили.

В Украине периодически во время земляных работ обнаруживают арсенал времен Второй мировой.

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По данным ООН, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, земля Донбасса сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны. По состоянию на июнь 2019 года, от подрыва мин на Донбассе погибли 977 гражданских, еще 1528 человек получили ранения.