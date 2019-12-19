На території школи в Одеській області виявили майже 350 вибухонебезпечних предметів – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. 18 грудня у селі Великий Дальник Біляївського району Одеської області на території школи були виявлені 346 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
“Артилерійські снаряди калібром 45 міліметрів — 271 одиниця, ручні гранати — 21 одиниця та підривники — 54 одиниці”, — йдеться у повідомленні.
Як саме у школі виявили знахідку не повідомляється. Водночас рятувальники заявили, що все вилучене вже знешкодили.
В Україні періодично під час земляних робіт виявляють арсенал часів Другої світової.
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За даними ООН, після початку збройного конфлікту на сході України, земля Донбасу сильно забруднена мінами й іншими вибухонебезпечними залишками війни. Станом на червень 2019 року, від підриву мін на Донбасі загинули 977 цивільних, ще 1528 людей зазнали поранень.