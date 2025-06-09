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На Сумщине во время волонтерской миссии погиб солист Одесской оперы Владислав Горай

Киев • УНН

 • 32 просмотра

8 июня на Сумщине трагически погиб Владислав Горай, солист Одесской оперы. Он был тенором мирового уровня и заслуженным артистом Украины, выполнял волонтерскую миссию.

На Сумщине во время волонтерской миссии погиб солист Одесской оперы Владислав Горай

В воскресенье, 8 июня, в Сумской области погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, заслуженный артист Украины Владислав Горай, который выполнял волонтерскую миссию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Одесской национальной оперы.

Трагическое известие всколыхнуло всю художественную общественность Украины. Сегодня, 8 июня, выполняя свою волонтерскую миссию в Сумской области, погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, волонтер, отец, Человек большого сердца, заслуженный артист Украины - Владислав Горай

- говорится в сообщении.

В Одесской национальной опере отметили, что "голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине". Он был не только талантом сцены, но и примером силы, достоинства и доброты в жизни.

"Одесская национальная опера осиротела. Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его. Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всей художественной общественности", - резюмировали в сообщении.

Дополнение

На сайте Одесского национального академического театра оперы и балета указано, что Владислав Горай был лауреатом национального конкурса камерной музыки в Хмельницком, а также Международного конкурса вокалистов имени Антонина Дворжака в Карловых Варах (Чехия).

В составе оперной труппы Одесского театра работал с 1993 года. В 2013 году ему присвоили почетное звание Заслуженного артиста Украины. В репертуаре певца - более двадцати оперных партий.

Напомним

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На войне с российскими оккупантами погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий25.07.24, 16:41 • 63246 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКультура
Сумская область
Чешская Республика
Украина
Хмельницкий
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