На Сумщине во время волонтерской миссии погиб солист Одесской оперы Владислав Горай

В воскресенье, 8 июня, в Сумской области погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, заслуженный артист Украины Владислав Горай, который выполнял волонтерскую миссию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Одесской национальной оперы.

Трагическое известие всколыхнуло всю художественную общественность Украины. Сегодня, 8 июня, выполняя свою волонтерскую миссию в Сумской области, погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, волонтер, отец, Человек большого сердца, заслуженный артист Украины - Владислав Горай - говорится в сообщении.

В Одесской национальной опере отметили, что "голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине". Он был не только талантом сцены, но и примером силы, достоинства и доброты в жизни.

"Одесская национальная опера осиротела. Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его. Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всей художественной общественности", - резюмировали в сообщении.

Дополнение

На сайте Одесского национального академического театра оперы и балета указано, что Владислав Горай был лауреатом национального конкурса камерной музыки в Хмельницком, а также Международного конкурса вокалистов имени Антонина Дворжака в Карловых Варах (Чехия).

В составе оперной труппы Одесского театра работал с 1993 года. В 2013 году ему присвоили почетное звание Заслуженного артиста Украины. В репертуаре певца - более двадцати оперных партий.

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