На Сумщині під час волонтерської місії загинув соліст Одеської опери Владислав Горай
Київ • УНН
8 червня на Сумщині трагічно загинув Владислав Горай, соліст Одеської опери. Він був тенором світового рівня та заслуженим артистом України, виконував волонтерську місію.
У неділю, 8 червня, в Сумській області загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, заслужений артист України Владислав Горай, який виконував волонтерську місію. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку Одеської національної опери.
Трагічна звістка сколихнула усю мистецьку спільноту України. Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України - Владислав Горай
В Одеській національній опері зазначили, що "голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні". Він був не лише талантом сцени, але й прикладом сили, гідності і доброти у житті.
"Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його. Колектив театру висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всій мистецькій спільноті", - резюмували у дописі.
Доповнення
На сайті Одеського національного академічного театру опери та балету вказано, шо Владислав Горай був лауреатом національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, а також Міжнародного конкурсу вокалістів імені Антоніна Дворжака в Карлових Варах (Чехія).
У складі оперної трупи Одеського театру працював із 1993 року. У 2013 році йому присвоїли почесне звання Заслуженого артиста України. У репертуарі співака - понад двадцять оперних партій.
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