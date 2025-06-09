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На Сумщині під час волонтерської місії загинув соліст Одеської опери Владислав Горай

Київ • УНН

 • 672 перегляди

8 червня на Сумщині трагічно загинув Владислав Горай, соліст Одеської опери. Він був тенором світового рівня та заслуженим артистом України, виконував волонтерську місію.

На Сумщині під час волонтерської місії загинув соліст Одеської опери Владислав Горай

У неділю, 8 червня, в Сумській області загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, заслужений артист України Владислав Горай, який виконував волонтерську місію. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку Одеської національної опери.

Трагічна звістка сколихнула усю мистецьку спільноту України. Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України - Владислав Горай

- йдеться у повідомленні.

В Одеській національній опері зазначили, що "голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні". Він був не лише талантом сцени, але й прикладом сили, гідності і доброти у житті.

"Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його. Колектив театру висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всій мистецькій спільноті", - резюмували у дописі.

Доповнення

На сайті Одеського національного академічного театру опери та балету вказано, шо Владислав Горай був лауреатом національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, а також Міжнародного конкурсу вокалістів імені Антоніна Дворжака в Карлових Варах (Чехія).

У складі оперної трупи Одеського театру працював із 1993 року. У 2013 році йому присвоїли почесне звання Заслуженого артиста України. У репертуарі співака - понад двадцять оперних партій.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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