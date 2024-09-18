На Сумщине россияне с дронов сбрасывают на леса зажигательную смесь

Войска рф сбрасывают на территории Сумщины емкости зажигательной смесью, которые провоцируют возгорание. Об этом заявили в Северном лесном офисе ГП «Леса Украины», передает УНН.

Детали

Отмечается, что в лесных массивах Свеского лесничества ГП «Леса Украины» обнаружили опасную жестянку с зажигательной смесью.

Директор филиала Олег Маруха объяснил, что захватчики используют дроны для сброса таких жестянок. От удара о землю они разбиваются, чем проковывают возгорания, которые быстро перерастают в лесные пожары.

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Дроны летают над нашими лесами ежедневно. Бывает до пяти возгораний в день в разных кварталах леса, и такие жестянки - одна из причин. Там, где позволяют военные, мы прокладываем минерализованные полосы, чтобы сдержать распространение огня, но, к сожалению, не везде мы имеем доступ