На Сумщине россияне с дронов сбрасывают на леса зажигательную смесь
Киев • УНН
Войска РФ используют дроны для сброса банок с зажигательной смесью на леса Сумщины. Это приводит к частым возгораниям, которые быстро перерастают в лесные пожары, сообщает Северный лесной офис ГП «Леса Украины».
Войска рф сбрасывают на территории Сумщины емкости зажигательной смесью, которые провоцируют возгорание. Об этом заявили в Северном лесном офисе ГП «Леса Украины», передает УНН.
Детали
Отмечается, что в лесных массивах Свеского лесничества ГП «Леса Украины» обнаружили опасную жестянку с зажигательной смесью.
Директор филиала Олег Маруха объяснил, что захватчики используют дроны для сброса таких жестянок. От удара о землю они разбиваются, чем проковывают возгорания, которые быстро перерастают в лесные пожары.
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Дроны летают над нашими лесами ежедневно. Бывает до пяти возгораний в день в разных кварталах леса, и такие жестянки - одна из причин. Там, где позволяют военные, мы прокладываем минерализованные полосы, чтобы сдержать распространение огня, но, к сожалению, не везде мы имеем доступ
Напомним,
За прошедшие сутки, 17 сентября, в Украине погасили более 50 пожаров. Самая сложная ситуация в Полтавской и Харьковской областях, где из-за сухой погоды и обстрелов горят леса.