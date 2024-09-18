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На Сумщині росіяни з дронів скидають на ліси запалювальну суміш

На Сумщині росіяни з дронів скидають на ліси запалювальну суміш

Київ • УНН

 • 16981 перегляди

Війська РФ використовують дрони для скидання бляшанок із запальною сумішшю на ліси Сумщини. Це призводить до частих загорянь, які швидко переростають у лісові пожежі, повідомляє Північний лісовий офіс ДП "Ліси України".

Війська рф скидають на території Сумщини місткості запальною сумішшю, які провокують загоряння. Про це заявили у Північному лісовому офісі ДП "Ліси України", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у лісових масивах Свеського лісництва ДП "Ліси України" виявили небезпечну бляшанку з запальною сумішшю.

Директор філії Олег Маруха пояснив, що загарбники використовують дрони для скидання таких бляшанок. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі.

На Харківщині евакуювали 250 людей через масштабні лісові пожежі - ОВА18.09.24, 15:49 • 12340 переглядiв

Дрони літають над нашими лісами щодня. Буває до п’яти загорянь за день у різних кварталах лісу, і такі бляшанки – одна з причин. Там, де дозволяють військові, ми прокладаємо мінералізовані смуги, щоб стримати поширення вогню, але, на жаль, не всюди ми маємо доступ

- розповів Маруха. 
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Нагадаємо

Минулої доби, 17 вересня, в Україні погасили понад 50 пожеж. Найскладніша ситуація у Полтавській та Харківській областях, де через суху погоду та обстріли горять ліси.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
kharkivska-oblastХарківська область
poltavska-oblastПолтавська область
ukrainaУкраїна

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