На Сумщині росіяни з дронів скидають на ліси запалювальну суміш
Київ • УНН
Війська РФ використовують дрони для скидання бляшанок із запальною сумішшю на ліси Сумщини. Це призводить до частих загорянь, які швидко переростають у лісові пожежі, повідомляє Північний лісовий офіс ДП "Ліси України".
Війська рф скидають на території Сумщини місткості запальною сумішшю, які провокують загоряння. Про це заявили у Північному лісовому офісі ДП "Ліси України", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у лісових масивах Свеського лісництва ДП "Ліси України" виявили небезпечну бляшанку з запальною сумішшю.
Директор філії Олег Маруха пояснив, що загарбники використовують дрони для скидання таких бляшанок. Від удару об землю вони розбиваються, чим проковують загоряння, які швидко переростають у лісові пожежі.
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Дрони літають над нашими лісами щодня. Буває до п’яти загорянь за день у різних кварталах лісу, і такі бляшанки – одна з причин. Там, де дозволяють військові, ми прокладаємо мінералізовані смуги, щоб стримати поширення вогню, але, на жаль, не всюди ми маємо доступ
Нагадаємо
Минулої доби, 17 вересня, в Україні погасили понад 50 пожеж. Найскладніша ситуація у Полтавській та Харківській областях, де через суху погоду та обстріли горять ліси.