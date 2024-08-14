На следующей неделе в Украину может прибыть премьер-министр Индии - СМИ

На следующей неделе в Украину прибудет премьер-министр Индии Наренда Моди, который планирует визит в Европу. Об этом пишет The Economic Time, передает УНН.

Детали

Издании отмечает, что Моди планирует посетить Польшу и Украину с 21 по 23 августа для содействия диалогу и дипломатии на фоне российско-украинского конфликта.

Отмечается, что это будет первый визит премьер-министра Индии в Варшаву за более чем четыре десятилетия, несмотря на то, что Польша является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Индии в Центральной и Восточной Европе.

Ожидается, что из Варшавы Моди поедет в Киев с визитом на полдня. Ранее Украину посетил Заместитель советника по национальной безопасности Индии Паван Капур для обсуждения запланированного визита премьер-министра Украины.

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Дополнение

Как выяснили журналисты, во время визита в Варшаву Моди, вероятно, сосредоточится на технологическом сотрудничестве. Речь идет прежде всего о польских возможностях и передовых технологиях в пищевой промышленности.

В издании подчеркивают, что Индия и Польша создали совместную рабочую группу по пищевой промышленности. Польские пищевые компании и предприниматели могут принять участие в мега-фуд-парках, которые создаются в Индии.

Кроме того, польские компании государственного сектора Польши сыграли значительную роль в развитии горнодобывающей и энергетической отраслей в Индии.

Напомним

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с заместителем советника по вопросам национальной безопасности премьер-министра Индии Паваном Капуром. Стороны обсудили ситуацию на фронте, обстрелы гражданской инфраструктуры и Формулу мира.