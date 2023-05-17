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На саммите Совета Европы страны "имели разногласия" в "сложных вопросах" - премьер Исландии

Киев • УНН

 • 684064 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Во время саммита Совета Европы у стран-членов возникли разногласия по "сложным и запутанным" вопросам, однако итоговым документом "можно гордиться", заявила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир во время заключительного слова, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Учитывая разнообразный состав государств-членов Совета неудивительно, что бывает довольно трудно прийти к общему выводу по сложным и запутанным вопросам. Если мы верны нашим ценностям и принципам, наше разнообразие может быть источником силы. Такое обязательство является также свидетельством общей воли достичь первоначальных целей Совета и сохранить его политическую актуальность в опасные времена", - заявила Якобсдоттир.

Детали

Премьер отметила, что во время саммита страны намеревались сделать две вещи: усилить поддержку Украины и ее борьбы против российской агрессии, а также сделать конкретные шаги для привлечения к ответственности за военные преступления; подтвердить фундаментальные принципы Совета и "искать мотивацию" для будущих вызовов.

"Хотя мы не все согласны со всем, я хочу поблагодарить вас за вашу самоотверженность в течение последних двух дней. Мы будем (руководствоваться,- ред.) не только словами, а действиями. Мы также можем гордиться итоговым документом", - сказала премьер.

В конце выступления Якобсдоттир отметила, что работа Совета Европы продолжается и передала председательство организацией Латвии.

Напомним

Президент Владимир Зеленский выступил онлайн во время открытия саммита Совета Европы.

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