На саммите Совета Европы страны "имели разногласия" в "сложных вопросах" - премьер Исландии

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"Учитывая разнообразный состав государств-членов Совета неудивительно, что бывает довольно трудно прийти к общему выводу по сложным и запутанным вопросам. Если мы верны нашим ценностям и принципам, наше разнообразие может быть источником силы. Такое обязательство является также свидетельством общей воли достичь первоначальных целей Совета и сохранить его политическую актуальность в опасные времена", - заявила Якобсдоттир.

Детали

Премьер отметила, что во время саммита страны намеревались сделать две вещи: усилить поддержку Украины и ее борьбы против российской агрессии, а также сделать конкретные шаги для привлечения к ответственности за военные преступления; подтвердить фундаментальные принципы Совета и "искать мотивацию" для будущих вызовов.

"Хотя мы не все согласны со всем, я хочу поблагодарить вас за вашу самоотверженность в течение последних двух дней. Мы будем (руководствоваться,- ред.) не только словами, а действиями. Мы также можем гордиться итоговым документом", - сказала премьер.

В конце выступления Якобсдоттир отметила, что работа Совета Европы продолжается и передала председательство организацией Латвии.

Напомним

Президент Владимир Зеленский выступил онлайн во время открытия саммита Совета Европы.