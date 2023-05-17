На саміті Ради Європи країни "мали розбіжності" у "складних питаннях" - прем'єр Ісландії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Під час саміту Ради Європи у країн-членів виникли розбіжності щодо "складних та заплутаних" питань, однак підсумковим документом "можна пишатися", заявила прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір під час заключного слова, передає кореспондент УНН.
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"Враховуючи різноманітний склад держав-членів Ради не дивно, що буває досить важко дійти спільного висновку щодо складних і заплутаних питань. Якщо ми вірні нашим цінностям і принципам, наша різноманітність може бути джерелом сили. Таке зобов'язання є також свідченням спільної волі досягти первинних цілей Ради та зберегти її політичну актуальність у небезпечні часи", - заявила Якобсдоттір.
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Прем'єр зауважила, що під час саміту країни мали намір зробити дві речі: посилити підтримку України та її боротьби проти російської агресії, а також зробити конкретні кроки для притягнення до відповідальності за воєнні злочини; підтвердити фундаментальні принципи Ради та "шукати мотивацію" для майбутніх викликів.
"Хоча ми не всі згодні з усім, я хочу подякувати вам за вашу самовідданість протягом останніх двох днів. Ми будемо (керуватися,- ред.) не лише словами, а діями. Ми також можемо пишатися підсумковим документом", - сказала прем'єр.
Наприкінці виступу Якобсдоттір зазначила, що робота Ради Європи продовжується та передала головування організацією Латвії.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський виступив онлайн під час відкриття саміту Ради Європи.