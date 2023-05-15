На пункте пропуска "Ягодин -Дорогуск" разблокировали движение - Кубраков

Детали

15 мая, благодаря переговорам с Министерством инфраструктуры и развития Польши и руководством Люблинского воеводства, было разблокировано движение через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Вследствие этого, движение грузовых автомобилей было восстановлено в обычном режиме.

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«Забастовка, которая длилась более 10 дней, вызвала для наших перевозчиков и экспортеров значительные убытки. Однако мы смогли найти решение и договориться о разблокировании движения. Я благодарен нашим польским коллегам за совместное решение и возвращение к выполнению положений «транспортного безвиза» и договоренностей по пропускной способности «Ягодин - Дорогуск», – отметил Кубраков.

Напомним

7 мая Министерство приняло решение о временной остановке требования о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозки в Украину из любой страны Европейского Союза. Это было одно из ключевых требований польских забастовщиков. В то же время позиция Министерства заключается в том, что такие перевозки требуют разрешений и не являются двусторонними. Сейчас ожидают разъяснения от Европейской Комиссии.