На пункті пропуску «Ягодин -Дорогуськ» розблокували рух – Кубраков
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Рух пунктом пропуску на українсько-польському кордоні «Ягодин-Дорогуськ» розблоковано, про це повідомляє Міністерство відновлення України з посиланням на Олександра Кубракова, Віцепрем'єр-міністра з відновлення – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, передає УНН.
Деталі
15 травня, завдяки перемовинам з Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі та керівництвом Люблінського воєводства, було розблоковано рух через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Внаслідок цього, рух вантажних автомобілів було відновлено у звичайному режимі.
Цитата
«Страйк, що тривав більше 10 днів, спричинив для наших перевізників та експортерів значні збитки. Проте ми змогли знайти рішення та домовитись про розблокування руху. Я вдячний нашим польським колегам за спільне рішення та повернення до виконання положень «транспортного безвізу» та домовленостей щодо пропускної здатності «Ягодин - Дорогуськ», – зазначив Кубраков.
Нагадаємо
7 травня Міністерство ухвалило рішення про тимчасову зупинку вимоги щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів. Водночас позиція Міністерства полягає в тому, що такі перевезення потребують дозволів та не є двосторонніми. Наразі очікується роз’яснення від Європейської Комісії.