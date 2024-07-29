На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 29 июля, передает УНН.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 88 КАБов. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 96 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем, пункт управления БПЛА, объект инфраструктуры и склад хранения средств МТО.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении количество атак за сутки составило шесть. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Новоосиново и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку Макеевки, Невского, Новосергиевки, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлениив украинские защитники отражали восемь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Васюковки, Ивановского, Часового Яра, Клещеевки, Григорьевки и Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отбили 52 штурмовые действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиновое, Ивановка, Прогресс, Желанное, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки - говорится в сводке Генштаба.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили пять атак возле Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении российские войска совершили пять штурмов возле Великой Новоселки, Константиновки и Раздольного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении атака русских не имела успеха во время штурма на левобережье Днепра.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

«В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения», - указали в Генштабе.

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