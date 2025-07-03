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На Покровском и Лиманском направлении сегодня до половины боев на фронте - Генштаб

Киев • УНН

 • 373 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 83 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16:00 3 июля, из которых почти половина пришлась на Покровское и Лиманское направления. Враг нанес авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Сумской и Черниговской областей.

На Покровском и Лиманском направлении сегодня до половины боев на фронте - Генштаб

Половина боев на фронте сегодня произошла на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 3 июля, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 83 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов сегодня, как указано, пострадали населенные пункты Луговка, Марьино, Великая Писаревка, Сосновка, Высокое, Белая Береза, Степок, Петрушевка Сумской области; Архиповка Черниговской области. Враг нанес авиационный удар по Михальчиной Слободе на Черниговщине.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян, еще два боестолкновения продолжаются. Противник нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Сегодня противник семь раз атаковал позиции наших войск в районе Волчанска и в направлении Амбарного на Южно-Слобожанском направлении. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка и Ольховатка.

На Купянском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах Кондрашовки, Загрызового и в сторону Петропавловки, еще одно боестолкновение продолжается.

Агрессор 11 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении - вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязей, Зеленой Долины, Торского, Серебрянки и в направлении Дроновки.

На Сиверском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку противника продвинуться вблизи Выемки.

На Краматорском направлении украинские военные отбили одну атаку противника в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг трижды атаковал позиции наших войск в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении произошло 30 боевых столкновений в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Проминь, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Алексеевка, Дачное и в направлении Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки. До сих пор продолжается пять боевых столкновений. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Филиал, Дачное.

Оккупанты четыре раза пытались прорваться в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Вольное Поле и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово на Новопавловском направлении, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

Украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в сторону Новопавловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили одну атаку противника.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу", - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов оккупантов в Донецкой области03.07.25, 14:57 • 697 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
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