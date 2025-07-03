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На Покровському та Лиманському напрямку сьогодні до половини боїв на фронті - Генштаб

Київ • УНН

 • 447 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 83 бойові зіткнення на фронті станом на 16:00 3 липня, з яких майже половина припала на Покровський та Лиманський напрямки. Ворог завдав авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей.

На Покровському та Лиманському напрямку сьогодні до половини боїв на фронті - Генштаб

До половини боїв на фронті сьогодні сталося на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ зведенні на 16 годину 3 липня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 83 бойові зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів сьогодні, як вказано, постраждали населені пункти Лугівка, Мар’їне, Велика Писарівка, Соснівка, Високе, Біла Береза, Степок, Петрушівка Сумської області; Архипівка Чернігівської області. Ворог завдав авіаційного удару по Михальчиній Слободі на Чернігівщині.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні противник сім разів атакував позиції наших військ у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного на Південно-Слобожанському напрямку. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки, ще одне боєзіткнення триває.

Агресор 11 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку - поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Серебрянки та в напрямку Дронівки.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили одну спробу противника просунутись поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку противника в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог тричі атакував позиції наших військ у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Мирнограду, Новопідгородного й Софіївки. Дотепер триває п’ять бойових зіткнень. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Філія, Дачне.

Окупанти чотири рази намагалися прорватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове на Новопавлівському напрямку, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

Українські захисники відбили одну атаку загарбників у бік Новопавлівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили одну атаку противника.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу", - наголосили в Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів окупантів на Донеччині03.07.25, 14:57 • 726 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна
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