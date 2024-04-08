На Николаевщине обломки сбитого "шахеда" повредили ЛЭП: полностью обесточены 14 населенных пунктов

В Николаевской области ночью силы противовоздушной обороны сбили два вражеских "шахеда". В Вознесенском районе обломки сбитого БПЛА повредили линии электропередач, в результате чего полностью обесточены 14 населенных пунктов области. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 8 апреля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено два БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

По его словам, в Вознесенском районе ночью во время боевой работы сил противовоздушной работы, обломками сбитого БПЛА типа "Shahed-131/136" повреждены линии электропередач. В результате чего обесточены 14 населенных пунктов и один частично. Как сообщил Ким, сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Пострадавших нет.

Также, по словам главы ОВА, вчера, 7 апреля, в 11:40 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очакова Очаковской общины.

Также вчера в 17:20 вражескому ракетному удару подверглась открытая территория между населенными пунктами Веснянской громады.

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