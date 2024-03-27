На Конгрессе местных властей в Совете Европы обсудили нарушение россией прав украинских детей

Нарушения прав украинских детей, вызванные нападением россии, обсудили члены Конгресса местных и региональных властей Совета Европы во время заседания в Страсбурге. Об этом сообщает сайт Совета Европы, передает УНН.

Детали

О многочисленных нарушениях прав детей на безопасность, здоровье и образование, вызванных агрессивной войной российской федерации против Украины доложила членам Конгресса Уполномоченный президента Украины по правам ребенка и реабилитации детей Дарья Герасимчук. Она подчеркнула, что расследовать можно только заявленные преступления, а реальные масштабы нарушений прав детей остаются неизвестными. Поэтому она призвала местные и региональные органы власти по всей Европе поддержать работу украинских национальных органов власти и органов ООН в сообщении и документировании нарушений Конвенции ООН о правах ребенка и, в частности, в выявлении детей, похищенных и принудительно депортированных российской федерацией.

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Участники Конгресса услышали также свидетельство мэра Чугуева из Харьковской области Галины Минаевой. Она рассказала, что Чугуев, как и многие другие муниципалитеты в Украине, страдает от постоянных обстрелов со стороны РФ. Она рассказала о конкретных мерах, которые предпринимают местные власти, чтобы удовлетворить потребности детей, которые остались в ее громаде. Они включают предоставление экстренных мобильных психосоциальных услуг детям и их опекунам, поддержку учителей в предоставлении психоэмоциональной разгрузки с помощью художественных классов и спортивных клубов, а также восстановление инфраструктуры для обеспечения безопасности детей. Она призвала членов Конгресса продолжать поддерживать местные и региональные власти в Украине.

Взрослые начинают войны, а больше всего страдают дети. Мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье каждого ребенка - подытожила она.

Члены Конгресса обязались защищать права детей в Украине. Содокладчики, Гунн-Марит Хельгесен из Норвегии и Мартина Дишбург-Никельс из Люксембурга, подтвердили солидарность Конгресса с Украиной и призвали членов Конгресса в полной мере использовать платформу "Города для городов", которая имеет целью объединить украинские и другие европейские муниципалитеты для построения прочных партнерских отношений и поддержки послевоенного восстановления страны.

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