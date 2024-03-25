На Киевщине задержали предателя, который по указанию фсб пытался устроиться в Нацполицию

В результате спецоперации на Киевщине задержан предатель, который по указанию оккупантов пытался устроиться в Национальную полицию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Отмечается, что киберспециалисты Службы безопасности сорвали попытку фсб "завести" своего агента в состав Сил обороны Украины.

В случае успешного зачисления на службу, он должен был собирать информацию о подразделениях правоохранительного органа, прежде всего входящих в "Гвардию наступления" МВД Украины.

Сотрудники СБУ "пошагово" документировали российского агента и на финальном этапе спецоперации задержали его в собственном доме. К тому времени он уже подал документы как кандидат на вступление в ряды Национальной полиции.

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По данным следствия, задержанным оказался житель Броварского района, которого в конце 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его переписки с фсб.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение - резюмировали правоохранители.

Дополнение

Правоохранители объяснили, что мужчина надеялся получить больше "возможностей" для сбора данных о личном составе и перемещении военной техники ВСУ.

Развединформация была нужна рашистам для подготовки воздушных атак на объекты Сил обороны и планирования боевых операций на передовой.

По данным следствия, чтобы убедиться в способности агента выполнить задание "крота", фсб дала ему "тестовое" задание.

В частности оккупанты поручили своему соратнику разведать на Киевщине места дислокации военных аэродромов и госпиталей, а также оборонных заводов. Вместе с этим он должен был собрать для фсб максимум информации об одной из механизированных бригад ВСУ.

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Чтобы сделаете это, предатель "втемную" использовал местную жительницу, у которой арендовал квартиру. Установлено, что ее сын воевал в составе этой бригады и погиб на передовой.

В поле зрения агрессора он попал из-за прокремлевских комментариев, которые оставлял в чатах российских Телеграмм-каналов.

Для выполнения вражеских указаний предатель объезжал местность, где фиксировал координаты "нужных" объектов, а затем передавал геолокации российскому куратору.

За сотрудничество с оккупантами фигурант получал от них денежное "вознаграждение" на собственную банковскую карточку.

Напомним,

Служба безопасности Украины задержала отца и сына, которые подозреваются в том, что готовили ракетные удары России, сливая места дислокации украинских войск и заводов по производству беспилотников, а также хоронили останки погибших российских солдат в лесах под Киевом и отправляли фотоотчеты в ФСБ.