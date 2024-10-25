На Киевщине восстановят еще 5 многоквартирных домов, поврежденных из-за агрессии рф
Киев • УНН
Кабмин выделил средства на восстановление пяти многоквартирных домов в Ирпене и Буче, поврежденных российской агрессией. Финансирование будет осуществляться из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.
Еще 5 многоквартирных домов на Киевщине, поврежденных в результате полномасштабного вторжения рф, будут восстановлены за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
По его словам, соответствующее решение принял сегодня Кабинет Министров Украины.
"Благодарен Правительству, которое поддержало принципиальную позицию Киевской областной военной администрации относительно первоочередности включения в перечень восстановления именно этих объектов. Это жилые дома в Буче и Ирпене", - сообщил Кравченко.
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Председатель ОВА также добавил, что выделенные средства пойдут на капитальный ремонт таких объектов:
м. Ирпень
- ул. Мира, д. 16
- ул. Севериновская, д. 105-Н
- ул. Севериновская, д. 105-О
м. Буча
- ул. Бориса Гмыри, д. 2
- ул. Стеклозаводская, д. 7
"Наш приоритет - восстановление жилья, чтобы люди возвращались в свои дома и несмотря на все вызовы строили планы на будущее именно в Украине, на Киевщине. Работаем над тем, чтобы восстановить все, разрушенное россиянами", - резюмировал Кравченко.
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