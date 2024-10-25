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На Киевщине восстановят еще 5 многоквартирных домов, поврежденных из-за агрессии рф

На Киевщине восстановят еще 5 многоквартирных домов, поврежденных из-за агрессии рф

Киев  •  УНН

14:34 • 4134 просмотра

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Кабмин выделил средства на восстановление пяти многоквартирных домов в Ирпене и Буче, поврежденных российской агрессией. Финансирование будет осуществляться из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.

Еще 5 многоквартирных домов на Киевщине, поврежденных в результате полномасштабного вторжения рф, будут восстановлены за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, соответствующее решение принял сегодня Кабинет Министров Украины.

"Благодарен Правительству, которое поддержало принципиальную позицию Киевской областной военной администрации относительно первоочередности включения в перечень восстановления именно этих объектов. Это жилые дома в Буче и Ирпене", - сообщил Кравченко.

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Председатель ОВА также добавил, что выделенные средства пойдут на капитальный ремонт таких объектов:

м. Ирпень

- ул. Мира, д. 16

- ул. Севериновская, д. 105-Н

- ул. Севериновская, д. 105-О

м. Буча

- ул. Бориса Гмыри, д. 2

- ул. Стеклозаводская, д. 7

"Наш приоритет - восстановление жилья, чтобы люди возвращались в свои дома и несмотря на все вызовы строили планы на будущее именно в Украине, на Киевщине. Работаем над тем, чтобы восстановить все, разрушенное россиянами", - резюмировал Кравченко.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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