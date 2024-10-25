На Київщині відновлять ще 5 багатоквартирних будинків, пошкоджених через агресію рф
Київ • УНН
Кабмін виділив кошти на відновлення п'яти багатоквартирних будинків в Ірпені та Бучі, пошкоджених російською агресією. Фінансування здійснюватиметься з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.
Ще 5 багатоквартирних будинків на Київщині, пошкоджених внаслідок повномасштабного вторгнення рф, будуть відновлені коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За його словами, відповідне рішення ухвалив сьогодні Кабінет Міністрів України.
"Вдячний Уряду, який підтримав принципову позицію Київської обласної військової адміністрації щодо першочерговості включення до переліку відновлення саме цих обʼєктів. Це житлові будинки в Бучі та Ірпені", - повідомив Кравченко.
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Голова ОВА також додав, що виділені кошти підуть на капітальний ремонт таких обʼєктів:
м. Ірпінь
- вул. Миру, буд. 16
- вул. Северинівська, буд. 105-Н
- вул. Северинівська, буд. 105-О
м. Буча
- вул. Бориса Гмирі, буд. 2
- вул. Склозаводська, буд. 7
"Наш пріоритет – відбудова житла, щоб люди поверталися до своїх осель і попри всі виклики будували плани на майбутнє саме в Україні, на Київщині. Працюємо над тим, щоб відновити все, зруйноване росіянами", - резюмував Кравченко.
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