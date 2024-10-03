На Киевщине работает ПВО из-за угрозы вражеских БпЛА
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны работают по целям, население призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевская область!
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников
Напомним
Воздушные Силы ВСУ проинформировали о вероятной угрозе применения вражеских БпЛА в области.
На Киевщине работает ППО3 сентября 2024, 00:32 • 105969 просмотров