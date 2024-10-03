На Київщині працює ППО через загрозу ворожих БпЛА
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області зафіксовано безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, населення закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київська область!
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників
Нагадаємо
Повітряні Сили ЗСУ поінформували про ймовірну загрозу застосування ворожих БпЛА в області.