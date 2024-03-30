В Харьковской области россияне по меньшей мере четыре раза сбрасывали КАБы, есть раненый

Около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись за прошедшие сутки вражеским артиллерийским, минометным ударам, российские войска сбрасывали КАБы, повреждены жилые дома, котельная предприятия, админздание, ранен мужчина. Об этом сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Ветеринарное, Волчанск, Потихоново и др. Авиаударам подверглись н.п. Бочковое, Успеновка, Хрипуны, Изюмское, Зыбино, Лиман. В частности:

▪️ 21:50 повторный обстрел КАБ села Графское Чугуевского района. Вследствие чего горел частный дом. Пострадавших нет.

▪️ 21:19 село Боровая Изюмского района. В результате обстрела повреждено двухэтажное здание учреждений, 16 частных домов, 5 хозяйственных построек и гараж. Пострадавших и погибших нет.

▪️ 20:10 село Синельниково Чугуевского района. В результате вражеского артобстрела повреждена квартира. Информация о пострадавших не поступала.

▪️ 18:00 село Графское Чугуевского района. В результате обстрела КАБ горел жилой дом. Пострадавших нет.

▪️ 15:26 село Малиновка Чугуевского района. Попадание КАБ по территории. Без пострадавших.

▪️ 15:20 состоялся артобстрел поселка Купянск-Узловой. Повреждено котельное помещение предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

▪️ 13:44 город Купянск, в результате артобстрела повреждено здание 4-этажного административного здания, окна и балконы жилого пятиэтажного дома. Ранения получил 87-летний мужчина.

▪️ 29 марта 08:30 село Бударки Чугуевского района было обстреляно КАБами. Поврежден один частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

"В поселке Покотиловка Харьковского района 28-летний мужчина получил травмы в результате детонации взрывоопасного предмета", - указал он.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел", - отметил Синегубов.

Аварийные отключения из-за атак рф ввели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях, есть ограничения в Харьковской области