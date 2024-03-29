Аварийные отключения из-за атак рф ввели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях, есть ограничения в Харьковской области

В Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях ввели аварийные отключения электроэнергии из-за нехватки генерирующих мощностей, вызванной массированной атакой россии на украинские электростанции ночью. Также ограничения есть в Харьковской области. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить графики аварийных отключений до вечера в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях", - сообщили в компании.

Как отмечается, основная причина - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.

"Также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и в Кривом Роге", - отметили в НЭК.

Потребителей в других регионах также призвали потреблять электроэнергию экономно и сознательно.

Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль