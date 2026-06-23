На границе со Словакией возможны задержки в одном из пунктов пропуска - что нужно знать

Украинцев предупредили о возможных задержках на украинско-словацкой границе в пункте пропуска "Малые Селменцы - Вельке Слеменце", о чем сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Как указано, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области реализует мероприятия по модернизации пограничной и таможенной инфраструктуры. "С 25 по 27 июня 2026 года в международном пункте пропуска "Малые Селменцы - Вельке Слеменце" будут проводиться монтажные работы и временное переподключение инженерных сетей", - говорится в сообщении.

"В связи с выполнением указанных работ возможно временное замедление осуществления контрольных и пропускных процедур. Рекомендуем учесть эту информацию при планировании поездок", - подчеркнули пограничники.

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