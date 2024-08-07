На фронте состоялось 136 боев. Силы обороны поразили 25 районов сосредоточения личного состава врага

На фронте за прошедшие сутки, 6 августа, состоялось 136 боевых столкновений. Горячая ситуация остается на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 42 вражеских штурмовых действия. За сутки Силы обороны нанесли 25 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08:00 7 августа, передает УНН.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 73 авиаудара, сбросив 97 КАБов. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 25 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре пункта управления, два средства ПВО, четыре артиллерийских средства и склад ГСМ.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении шли девять боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Липцов, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений, в частности, возле Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз неподалеку Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.

На Северском направлении состоялось 21 боевое столкновение. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спирного.

На Краматорском направлении шло 10 боев, в частности, в районах Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении россияне атаковали 18 раз неподалеку от Северного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанное, Калиновое, Александровка, Веселое, Ивановка, Калиновка, Скучное, Яснобродовка, Карловка, Пантелеймоновка, Новожеланное и Межевое.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили восемь атак возле Красногоровки и Константиновки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Водяного.

На Приднепровском направлении два вражеских наступательных действия противника - не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - заверили в Генштабе.

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